Canonico ad Antenna Sud: ‘Brambilla esonerato, mi sarei aspettato le sue dimissioni’

“Abbiamo fatto troppe figuracce, si vede una disorganizzazione di gioco. È una squadra senza equilibrio. Mi sarei aspettato le dimissioni dell’allenatore ma in questo calcio c’è poca gente che si dimette. Ora dobbiamo allontanare chi non è stato in grado di valorizzare questo gruppo”. Così il Presidente del Foggia Nicola Canonico in esclusiva ad Antenna Sud annuncia l’esonero del tecnico Brambilla dopo la sconfitta col Giugliano.

