Foggia, a Messina è vietato fallire

Il Foggia chiamato a non sbagliare. La squadra di Zeman farà visita al Messina per scacciare la paura di avvicinarsi alla zona rossa della classifica: sarà fondamentale non perdere allo stadio Franco Scoglio per evitare di rimanere impelagati nelle parti bassi della graudatoria. Cerca il primo successo del 2022 il Foggia che, dopo tre sconfitte, ha conquistato il primo punto nel derby con la Fidelis Andria, accompagnato dai fischi dello Zac.

Il bilancio dei precedenti Messina-Foggia, 18 nei campionati professionistici, sorride seppure di poco ai siciliani: 8-6 per vittorie, mentre i pareggi sono quattro. Dal 2000 in poi i numeri sono dalla parte del Foggia. Dalle quattro sfide, tutte in Serie C, emergono tre vittorie rossonere e un successo giallorosso. All’andata fu successo dei satanelli con il punteggio di 3-1 allo Zaccheria.

La speranza dei rossoneri è quella di ripetere proprio la vittoria dell’andata per ripartire definitivamente. I tre punti sono l’unica medicina per uscire da un periodo assolutamente nero.