Fòcara di Novoli 2025: in diretta su Antenna Sud

L’accensione della storica Fòcara di Novoli, in onore di Sant’Antonio Abate, sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna Sud giovedì 16 gennaio. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Novoli e dalla Fondazione Fòcara, rappresenta un momento unico di tradizione e fede, simbolo del profondo legame dei novolesi con il loro Santo Patrono.

A raccontare l’evento saranno Maria Teresa Carrozzo e Pierandrea Fanigliulo, con ospiti e protagonisti in studio.

La diretta sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, oltre che in streaming sul sito ufficiale di Antenna Sud e tramite la relativa app. Un appuntamento imperdibile per celebrare una delle più suggestive tradizioni popolari italiane.

