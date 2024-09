Fitto verso la vicepresidenza nella Commissione UE

Il ministro Raffaele Fitto è in procinto di assumere una vicepresidenza esecutiva nella Commissione von der Leyen, con deleghe all’Economia e al Pnrr. Per la prima volta, un esponente della destra populista potrebbe ricoprire una posizione di vertice nel governo europeo, come sottolinea il quotidiano tedesco *Die Welt*.

Nel frattempo, il governo italiano è impegnato nella manovra per il rifinanziamento del bonus psicologo, destinato a ricevere 10 milioni di euro. Introdotto nel 2022, il contributo era stato reso permanente con la scorsa Legge di Bilancio.

Sul fronte della sanità, emergono preoccupazioni: secondo sindacati e associazioni, sarebbero necessari due miliardi di euro per affrontare le criticità del Servizio sanitario nazionale. Prosegue inoltre la pressione per la detassazione degli straordinari.

In ambito politico, nel centrosinistra si intensificano le tensioni: Matteo Renzi si oppone a un’alleanza di campo largo “se gestita da Travaglio e non da Schlein”, mentre Carlo Calenda afferma: “Nella coalizione solo se c’è un programma chiaro. No alle ammucchiate.”

