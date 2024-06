Fitto a Maglie, FI a Napoli: finale di partita per le Europee

Bari – Raffaele Fitto a Maglie, Forza Italia a Napoli e poi la festa di Vito Leccese in piazza Umberto e quella di Fabio Romito in via Sparano: si chiudono le campagne elettorali per Europee e Comunali. Baresi ancora indecisi sul responso delle urne.

