Fiorentina, Italiano: ‘Lecce tosto, gara complicata’

Oltre che della sfida col Lecce, in programma nella serata di venerdì 2 giugno, Vincenzo Italiano ha parlato anche dell’arrivo di Belotti dalla Roma. “Abbiamo lavorato tanto per preparare bene una partita molto complicata e tosta – ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Questo Lecce va forte soprattutto in casa, serve massima attenzione e cura dei dettagli. Dobbiamo cercare di muovere la classifica che da tre partite ci vede un po’ fermi. In questo girone di ritorno contano i risultati”.

Su Belotti: “È molto carico e felice, sono convinto ci darà una grossa mano. Ha qualità e caratteristiche che ci aiuteranno, ma la cosa positiva è l’entusiasmo che ha mostrato. Si vede che è un professionista serio e abituato a lavorare. Sono contento del suo arrivo”, ha concluso Italiano.

