Foggia, Cudini: ‘Non possiamo permetterci altri passi falsi’

(Di Lorenzo Ruggieri) “Sono contento dei nuovi acquisti, ho trovato grande disponibilità da parte loro e forse era necessario cambiare un po’ aria all’interno dello spogliatoio”. Con queste parole Mirko Cudini, tecnico del Foggia, ha commentato il mercato della squadra rossonera, desiderosa di risalire la classifica inanellando punti preziosi, a partire dal match di venerdì 2 febbraio con il Catania: “Abbiamo cercato calciatori con caratteristiche adatte al nostro sistema di gioco, vale a dire il 4-3-3. Abbiamo compiuto operazioni che forse avremmo dovuto fare in estate ma le trattative richiedono anche capacità di adattamento”.

Catania: “Incontreremo forse la squadra più completa del campionato, sia numericamente che qualitativamente. Il Catania ha fatto un mercato importante ma anche loro sono reduci da alti e bassi. Affronteremo la gara con fiducia e determinazione, non possiamo permetterci altri passi falsi”.

Ritorno in panchina: “Ero molto deluso dopo la separazione, avvertivo anche le mie responsabilità e andare via in quel momento mi ha rammaricato. Sono rientrato con entusiasmo, credo in questa squadra e in questa realtà. Non cerco rivalse, voglio solo continuare il percorso iniziato in estate. Per una questione burocratica non è stato possibile tesserare nuovamente il mio vice Antoniozzi e abbiamo optato per Carlo Ricchetti, con il quale ho anche giocato”.

Tenkorang: “Joshua è un centrocampista di gamba e inserimento. Non può giocare davanti alla difesa, ha caratteristiche prettamente offensive e ci darà una grande mano in quella fase”.

Disponibili: “I nuovi arrivati sono tutti disponibili. Ho buone sensazioni su Carillo, ad inizio settimana ha svolto un allenamento differenziato ma negli ultimi giorni si è aggregato al gruppo. Di Noia, invece, ha un problema al flessore e non prenderà parte al match”.

Messaggio ai tifosi: “In questi giorni ho incontrato qualche tifoso e ho chiesto loro vicinanza per tutelare un bene comune. Creare problematiche non è positivo ma non possiamo pretendere nulla. Cercheremo di avvicinare i tifosi attraverso le prestazioni e i risultati”.

