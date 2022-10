Ben sei panchine saltate ad oggi, lunedì 24 ottobre. Questo il dato inerente agli allenatori esonerati fino ad ora nel girone C di Serie C. Fra fretta, ripensamenti e musi lunghi, tutti coloro che hanno deluso le aspettative della vigilia sono stati mandati a casa anzitempo. Tutti, meno che Antonio Calabro. Il tecnico biancazzurro, nonostante il momento quantomeno delicato, continua a vantare infatti la piena fiducia della Virtus Francavilla e del presidente Magrì, che al termine del match perso contro l’Avellino ha parlato così in conferenza stampa.

[Credit Photo: Francesco Miglietta]