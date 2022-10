La sconfitta di Bologna ha lasciato strascichi importanti in casa Lecce, con alcuni tifosi salentini che avrebbero trovato in mister Baroni il primo colpevole del “momento no” giallorosso. Il tecnico toscano sarebbe stato messo sulla graticola da alcuni supporters, sebbene la storia insegni che il Lecce non è mai riuscito a salvarsi in massima serie dopo un cambio guida a stagione in corso. Che sarebbe stato un campionato difficile già lo si sapeva, ma gli appena due punti raccolti nelle ultime quattro giornate non lasciano ben sperare in prospettiva. Non sono mancate, anche questa volta, le polemiche sulle decisioni arbitrali, nel dettaglio quelle sul rigore che ha portato in vantaggio gli emiliani. Il Lecce al momento occupa in classifica l’ultimo posto disponibile per la salvezza, in attesa che Verona, Cremonese e Sampdoria scendano in campo nei due posticipi che chiuderanno l’undicesimo turno. Gli scaglieri, vincendo con il Sassuolo, raggiungerebbero i salentini a quota 8 punti. Bisognerà dunque sperare in una vittoria dei rossoverdi ed in un pareggio fra le ultime due della classe per parlare di risultati favorevoli dagli altri campi. Da domani ci si potrà poi concentrare sulla sfida che vedrà sabato pomeriggio al via del Mare una Juventus in ripresa, reduce da un netto 4-0 rifilato all’Empoli e da un cruciale impegno europeo che si disputerà martedì. Sebbene i biglietti siano in vendita solo da questa mattina alle 10, possiamo già parlare di un sold out raggiunto in tempi record, con il circuito di Vivaticket andato in tilt a causa dei numerosissimi accessi di tifosi giallorossi e non. Facile infatti immaginare un importante numero di sostenitori bianconeri anche nei settori dedicati ai tifosi locali, come spesso accade in queste circostanze. Ulteriori posti solitamente inutilizzati ed a visibilità ridotta saranno disponibili a partire dalle ore 15 di domani. Juve, Udinese e Atalanta: tre impegni proibitivi per un Lecce che chiuderà il proprio 2022 sfidando la Samp. Il Mondiale sarà poi oggetto di riflessioni in casa giallorossa.

[Credit Photo: Anza e Alessandro Lezzi]