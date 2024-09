Fiera Salento Sposi 2024: l’evento del matrimonio torna a Lecce

Lecce si prepara ad accogliere l’attesissima edizione 2024 della Fiera Salento Sposi, che come ogni anno si terrà al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi. L’evento, organizzato dall’Agenzia Platinum Eventi & Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, è ormai considerato uno degli appuntamenti di riferimento nel settore “Wedding” e per tutte le coppie pronte a dire “sì”.

Un format rinnovato per il 2024

“Fiera Salento Sposi 2024 offrirà un vero e proprio percorso emozionale – spiegano gli organizzatori Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli –, pensato per guidare gli sposi tra le migliori proposte del settore: dai vestiti da sposa e sposo alle bomboniere, dalle fedi nuziali alle decorazioni floreali, fino ai servizi di catering e spettacolo”. Gli espositori, selezionati tra le aziende leader del comparto, saranno a disposizione per offrire soluzioni personalizzate e innovative per ogni aspetto del matrimonio.

Salento Cake Design e le Degustazioni

Uno degli elementi distintivi di questa edizione sarà il “Salento Cake Design”, un’area interamente dedicata alla torta nuziale, dove i migliori cake designer della regione presenteranno le loro creazioni. Non mancheranno degustazioni di vino, grazie alla collaborazione con l’AIS (Associazione Sommelier di Lecce), che offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire i migliori vini del territorio, perfetti per accompagnare il banchetto nuziale.

Inoltre, gli chef di “Bake Off Italia” saranno protagonisti di uno spettacolare show cooking, durante il quale le coppie potranno degustare torte nuziali e dolci raffinati, aggiungendo un tocco di dolcezza e creatività all’evento.Fiera Salento Sposi 2024: il grande evento del matrimonio torna a LecceAppuntamento Imperdibile per gli Sposi

Idee e nuove tendenze per gli sposi

La Fiera Salento Sposi 2024 sarà un’occasione per le coppie che stanno pianificando il loro matrimonio, permettendo di raccogliere idee originali, esplorare nuove tendenze e ricevere consigli per rendere il giorno speciale e indimenticabile.

