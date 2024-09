Brindisi, in ricordo di De Falco e Sottile: la commemorazione

BRINDISI – Nell’ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, questa mattina, in una delle più suggestive piazze del centro storico di Brindisi, quella intitolata alle Medaglie d’Oro al Valor Civile “Vice Brigadiere Alberto De Falco e Finanziere Scelto Antonio Sottile”, ha avuto luogo una cerimonia di commemorazione dei due Finanzieri caduti in servizio. Nell’occasione si è proceduto, alla presenza di S.E. il Prefetto, del Sindaco e delle massime Autorità civili e militari locali, ad apporre in loco una nuova targa commemorativa che è stata benedetta dal Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Puglia – Padre Tommaso Chirizzi.

Nel suo intervento di saluto il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Emilio Fiora, affiancato dalla vedova del Finanziere Scelto Antonio Sottile, ha voluto ringraziare tutte le Autorità la cui presenza è segno tangibile di vicinanza al Corpo e ha voluto sottolineare l’alto valore simbolico dell’evento con il quale vengono commemorati i due Finanzieri caduti in servizio 24 anni fa nell’adempimento del loro dovere. Un estremo sacrificio trasformatosi in vittoria dello Stato, infatti a quel tragico episodio seguì l’inizio della più imponente attività di contrasto al contrabbando di sigarette, denominata “Operazione Primavera”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author