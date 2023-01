Fidelis Andria: Trocini, ‘Punto che serve a poco’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Il punto fa morale, ma serve a poco. Tuttavia, non ho niente da dire ai ragazzi, i quali hanno dato tutto. Nel primo tempo abbiamo sprecato un’occasione rara ma affrontavamo un avversario difficile e sono contento per la prova. Se ti sbilanci con il Taranto vieni punito e sono soddisfatto di aver concesso poco ai nostri avversari. Non credo che il risultato sia giusto, abbiamo avuto noi le occasioni più nitide. Inoltre, vorrei rivedere l’ammonizione di Ferrara per il fallo su Ciotti, forse l’arbitro non ha avuto la forza di estrarre il cartellino rosso. Ho sostituito Ekuban per i fischi, avrebbero potuto mettere in soggezione il ragazzo. La classifica è complicata e non possiamo fare calcoli. D’ora in avanti siamo obbligati a vincere ogni gara e dobbiamo pensare partita dopo partita. Dal mercato sono giunti tanti giocatori bravi ma dobbiamo fare altro per raggiungere una salvezza straordinaria e meritata dalla città di Andria”.

