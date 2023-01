Cerignola: Pazienza, ‘Ko pesante che non ci toglie certezze’

“Per come è maturata, questa sconfitta fa male perché ci sono modi e modi di perdere. Dopo il 3-0 siamo completamente usciti dalla partita rischiando la figuraccia. Ci sta perdere a Catanzaro, ma bisogna farlo con una prestazione diversa. Ovviamente, sono io il primo responsabile. In ogni caso, anche se pesante, questa sconfitta non ci toglie quelle certezze che ci siamo costruiti durante il percorso. Perché Iemmello era arrabbiato con me? Pare non abbia gradito alcune mie dichiarazioni della vigilia, ma confermo quello che ho detto: e cioè che il Catanzaro ci avrebbe affrontato con più rispetto che all’andata. Se le ha interpretate in maniera negativa, sinceramente non è un problema mio”. È l’analisi di Michele Pazienza, tecnico del Cerignola, dopo il pesante ko del Ceravolo di Catanzaro.

