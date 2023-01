Fidelis Andria-Taranto 0-0: Un tempo a testa, pari giusto

Un tempo a testa per un pari sostanzialmente giusto al ”Degli Ulivi”. Prima frazione di marca rossoblu, ripresa a tinte biancazzurre.

Alla prima sulla panchina della Fidelis Andria, Bruno Trocini può ritenersi soddisfatto, anche se lo 0-0 con il Taranto non migliora una classifica asfittica, evidenziando un problema di fondo: la mancanza di un attaccante di peso.

Perché se è vero che nel primo tempo il Taranto ha colpito tre legni (due pali e una traversa), l’occasione più nitida l’ha avuta sui piedi Ekuban: è il 21’ quando Bolsius sfugge alla marcatura di Formiconi, non impeccabile nella circostanza, entra in area e serve Ekuban che supera Vannucchi, ma perde l’attimo buono per battere nella porta sguarnita.

Il Taranto recrimina soprattutto per il palo centrato da Bifulco al 34’: l’ex Padova, servito in area da Semprini, si gira e batte a rete, ma Vandelli sfiora e devia sul montante. Nella ripresa la Fidelis approccia meglio sfiorando il vantaggio con Finizio (52’), Arrigoni su punizione (58’) e, soprattutto, con Dalmazzi al 90’. Sulla conclusione violenta dell’ex Campobasso, miracolo di Vannucchi.

Finisce così, senza reti, per un pari che accontenta in particolare modo il Taranto, che però non segna da quattro partite (di contro, ha subito un solo gol, dal Catanzaro su rigore). Domenica prossima, Fidelis Andria di scena a Picerno, rossoblu di Capuano in casa con la Gelbison.

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 0-0

FIDELIS ANDRIA 352: Vandelli; Delvino, De Franco, Dalmazzi; Finizio, Paolini (56’ Djibril), Arrigoni, Candellori, Ciotti; Ekuban (56’ Ventola), Bolsius (86’ Orfei). Panchina: Savini, Mariani, Urso, Mercurio, Borg, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Mario. All. Trocini.

TARANTO 352: Vannucchi; Manetta, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Provenzano (52’ Chapi Romano), Antonio Romano, Ferrara (84’ Diaby); Semprini (62’ Rossetti), Bifulco (84’ La Monica). Panchina: Loliva, Caputo, Labriola, Canalicchio. All. Capuano.

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo. Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Stefano Franco di Padova. IV: Abdoulaye Diop di Treviglio.

AMMONITI: Ferrara, Antonini, La Monica (T); Djibril, Bolsius (FA).

NOTE: Recuperi 1’/4’. Angoli 4-3

