Fidelis Andria, Scaringella: “Acerrana squadra pericolosa”

Dopo la brusca frenata dell’ultimo turno, la Fidelis Andria è pronta a rilanciare la sua corsa. L’1-1 contro il Costa d’Amalfi ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive, ma non l’imbattibilità della gestione Scaringella. Domenica, intanto, al “Degli Ulivi” arriva l’Acerrana. Un ultimo impegno abbondantemente a portata per Fantacci e compagni, che chiuderanno il 2024 con Gravina, Casarano, Martina e Palmese. La squadra, però, è concentrata solo sulla gara di domani.

Scaringella in settimana ha già salutato Giuseppe La Monica: il centrocampista ex Sorrento ha rescisso il suo contratto. In ottica calciomercato, invece, il tecnico ha tagliato corto.

Fidelis Andria che, in ogni caso, arriverà alla sfida contro l’Acerrana al gran completo. Scaringella dovrà fare a meno solo di Riccardo Rossi e Daniel Babaj.

