Bari, Longo: “Maiello e Falletti in campo? Vediamo. Cittadella tosto”

Mister Longo ricarica le batterie. La sosta è finita, il Bari torna al San Nicola contro il Cittadella. Un avversario mai facile da affrontare, ma serve continuità: “Sicuramente col Cittadella andrà fatta una partita importante. È una squadra ostica, che non muore mai. La squadra ha vinto tre volte in trasferta, ossia la gran parte dei punti fatti. Va affrontata col piglio giusto, con intensità, aggressività. Dobbiamo eguagliare il loro approccio e la loro mentalità. Solo così potrà venire fuori la nostra qualità. Maiello e Falletti tornano? Non sono mai andati via (ride, ndr) non è ancora certo, stiamo scegliendo. Chiaro che se non sono tra gli infortunati possono esserci. Qualcuno di loro potrebbe rientrare. Per il resto mancherà Vicari, poi tutti a disposizione. Il difensore ha accusato un fastidio muscolare, abbiamo aspettato fino ad oggi perché era giusto valutare sino in fondo la sua situazione. L’ecografia ci dice che non c’è nessuna lesione ma qualcosa va riassorbita nei giusti tempi”.

Quale spartito tattico stavolta? Lo stesso di Salerno può essere un’idea? Ecco la risposta: “Il modulo lo decido di volta in volta, come sempre. Varia dal 3-5- 2 all’ultimo utilizzato (3-4-1-2, ndr). Quanto al resto non è consuetudine dare schieramento e formazione con largo anticipo. L’ufficialita della formazione la comunico un’ora e mezza prima della partita. Se dicessi che Maiello e Falletti giocano, mi precluderei altre situazioni in seguito. Saco? sta crescendo molto e ci sta dando segnali positivi durante la settimana”.

In casa solo una vittoria in sette partite. Uno score da migliorare: “Credo sia nella nostra volontà quella di vincere davanti al nostro pubblico il maggior numero di partite possibili. Questo aspetto però non deve diventare un’ossessione. Vincere davanti al nostro pubblico sarebbe sicuramente più bello e avere un effetto casalingo importante sarebbe notevole”.

Non mancherà però soltanto Vicari: “Anche Matino non c’è. In difesa sceglieremo tra Pucino, Simic, Mantovani e Obaretin”.

Si ritorna dopo la sosta. E con una striscia di undici risultati utili consecutivi da far crescere: “La forma durante una sosta diventa sempre un punto interrogativo se ti manca il campo. Spero di ritrovare quindi la stessa squadra che si è espressa a Salerno. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Preferirei avere le soste più nei momenti negativi perché ti consente di riflettere meglio sulle situazioni che non sono andate bene. Risultati utili? Sono numeri che ci portiamo avanti da diverse giornate. Ma non c’è da fare paragoni in senso assoluto. Quello era un Bari di livello altissimo. Noi dobbiamo piuttosto mettere insieme quante più cose positive possibili, con lavoro, crescita e programmazione. Il nostro percorso sin qui è andato avanti positivamente ma le difficoltà nel campionato di Serie B sono sempre dietro l’angolo”.

E non sono mancati nel corso dell’ultima conferenza stampa gli elogi da parte del presidente Luigi De Laurentiis: “I complimenti mi piacerebbe riceverli alla fine. Durante il lavoro svolto possono certamente fare piacere. I ragazzi con la loro disponibilità possono agevolare sicuramente tante cose, ma una persona deve sempre arrivare ad un percorso con motivazioni importanti e l’aiuto esterno fa sempre ottime cose. Classifica bugiarda? Per il tipo di partite che abbiamo fatto qualche punto lo abbiamo lasciato per strada. Concordo col suo pensiero. Il rammarico rimane quando ci sono partite che devi vincere e allora i punti devi andare a prenderteli da altre parti. E vincere in questo torneo è difficile un po’ per tutte se escludiamo le prime tre in classifica. Dobbiamo lavorare per vivere la partita successiva sempre come un’opportunità”.

Su Novakovich: “Aiuta costantemente la squadra in fase di non possesso, ha caratteristiche importanti, la sua disponibilità fa la differenza. Anche in fase difensiva. Oltre alle qualità da attaccante che sta dimostrando riesce a mostrare anche questo aspetto”.

