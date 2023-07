Fidelis Andria: Salta Feola, si avvicinano Farina e Daleno

Altro colpo di scena in casa Fidelis Andria. È saltata la trattativa con Vincenzo Feola, che negli ultimi giorni sembrava il più accreditato per la panchina. Così, ha ripreso quota la candidatura di Francesco Farina, ex allenatore del Barletta, che arriverebbe con Savino Daleno come responsabile dell’area tecnica.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp