Il presidente della Lega Pro, parla ai microfoni di Antenna Sud, del quasi certo rinvio dell’inizio del campionato di serie C. Tutta colpa dell’ennesima estate giocate nei tribunali con i ricorsi di Lecco e Reggina contro l’esclusione dal campionato di serie B.

Il presidente della Lega Pro, ospite dello sponsor day della Virtus Francavilla, ha ribadito l’amarezza per una situazione che non “fa bene al calcio”.

Nei prossimi giorni il consiglio direttivo della Lega Pro si riunirà per decidere come muoversi in attesa dell’esito dei ricorsi

