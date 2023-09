Fidelis Andria, Farina: “Nostro campionato di transizione, altre devono vincere”

Francesco Farina, tecnico della Fidelis Andria, commenta così il rotondo successo conquistato dalla sua Fidelis Andria nell’esordio di campionato contro il Nardò:

LA PRESTAZIONE – “Devo essere sincero: a me sono piaciuti moltissimo i primi dieci minuti del primo tempo e i primi dieci minuti del secondo tempo. Per il resto credo che si possa fare meglio sotto il profilo del gioco. Mi è piaciuta molto la fase difensiva, mi è piaciuta la voglia di portare a casa il risultato, l’atteggiamento dei ragazzi è stato straordinario. Nelle altre partite però, sul possesso palla, abbiamo fatto meglio, oggi abbiamo badato al sodo”.

GLI UNDER – “Quest’anno ho la fortuna di avere under già pronti: Baietti e Cecere hanno già giocato a Casarano, Sasanelli viene dal Sassuolo ed è un giocatore importante. La società mi ha messo a disposizione under fortissimi, ne abbiamo quattro o cinque affidabili, sugli altri devo lavorare parecchio”.

L’OBIETTIVO – “Dedico questo risultato al presidente, al mio staff e ai tifosi. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato di transizione, poi andando via via avanti proveremo a toglierci delle soddisfazioni. Sono altre le squadre partite per vincere. Da questo momento penso solo alla Palmese, non voglio voli pindarici, a me non è stato chiesto di vincere il campionato”.

