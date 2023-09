Un diagonale di Ganfornina e un rigore realizzato nel recupero della seconda frazione da capitan Ancora consegnano i primi tre punti al Martina nell’esordio contro il Manfredonia: gli istriani si impongono per 2-0 dinanzi ai circa 700 spettatori del Tursi. I sipontini si rendono pericolosi in apertura con una conclusione di Cesario al 9′ ma la sfera termine alta. Dopo aver preso le misure all’avversario, i padroni di casa sfiorano la rete al 13′ con Palermo, servito da un cross di Ganformina: l’argentino conclude al volo ma manda alto di poco. Al 26′ Maffei si divora il vantaggio: tiro di Baglione dal limite respinto dalla difesa, sfera che giunge sui piedi dell’ex Bitonto che calcia addosso a Rossi. Al 39′ Amabile perde palla, Ievolella vede l’inserimento di Baglione che calcia debolmente. Allo scadere della prima frazione altra ghiotta occasione per gli itriani con Virgilio che calcia debolmente da buona posizione. Nella ripresa il Martina sblocca i conti al 4′ con un diagonale di Ganfornina. La squadra di Moncelli si divora in più occasioni la rete del 2-0; il Manfredonia colpisce una traversa al 33′ con Taormina e spaventa i padroni di casa. Ma nel recupero ci pensa capitan Ancora a chiudere i conti, direttamente su calcio di rigore: 2-0 e primi tre punti conquistati dal Martina.

MARTINA-MANFREDONIA 2-0

RETI: 4’ st Ganfornina (MAR), 48’ st rig. Ancora (MAR)

MARTINA (4-3-3): Figliola; Tuccitto, Rizzo, Silletti, Mancini; Virgilio, Ganfornina, Baglione (38’ st Sicurella); Ievolella (29’ st Vaticinio), Palermo (38’ st Ancora), Maffei (21’ st Pinto). A disp.: Lotito, Della Corte, Perrini, Dieng, Albanese. All.: Moncelli (Pizzulli squalificato).

MANFREDONIA (4-3-3): Rossi; Brunetti, Konate, Viti, Taormina; Hernaiz (26’ st Calemme), Amabile (34’ st Achik), Basualdo (14’ st Giacobbe), Valentini (14’ Pozzebon), Cesario, Balba. A disp.: Antonino, Cannata, Rinaldi, Giacometti, Cirillo. All.: Cinque.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

AMMONITI: Silletti (MAR), Taormina (MAN), Konatè (MAN), Achik (MAR)

NOTE – Angoli: 5-2 per il Martina. Recupero: 2’ pt, 6’ st.

