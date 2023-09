Paganese-Barletta 1-0, Ginestra: “Atteggiamento sbagliato, così non va”

PAGANI (SA) – Il Barletta cade a Pagani e comincia col piede sbagliato il suo campionato nel girone H di Serie D. A fine partita è amaro il commento di Ciro Ginestra, che non nasconde la delusione per l’atteggiamento mentale e tattico dei biancorossi.

«Abbiamo regalato un tempo agli avversari – spiega il tecnico – l’approccio è stato sbagliato e se continuiamo con questo atteggiamento andremo in difficoltà con tutti, a prescindere dal valore tecnico dell’avversario. Mi assumo la responsabilità, ma serve invertire subito la rotta».

Pochi spunti offensivi, difesa in difficoltà con giocatori anche adattati: «Non possiamo giocare senza convinzione, serve qualcosa in più. Avevamo delle defezioni ma non può essere una giustificazione per quello che si è visto oggi».

Ginestra glissa sul mercato, argomento centrale in particolare per la questione attacco: «Dovete chiedere a Pavarese, io rispondo per quello che succede in campo».

