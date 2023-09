Bitonto sbanca Angri, decide Tedesco in apertura

Buona la prima per il Bitonto. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i neroverdi conquistano tre punti anche ad Angri nella prima giornata del campionato di Serie D. Decide la rete di Tedesco dopo sei minuti.

LA CRONACA

Bitonto che parte fortissimo e va in vantaggio già al 6’. Azione perfetta, che si conclude con il cross perfetto di Navas che trova in area Tedesco. L’attaccante neroverde si fa trovare pronto e sigla al volo la sua seconda rete stagionale.

L’Angri prova a reagire ma il Bitonto tiene bene. Ci prova Ascione a giro dal limite al 25’, la conclusione è troppo morbida e non crea problemi a Diame. I padroni di casa sfiorano il pareggio al 28’ con Marasco di testa, la sfera sfiora il palo alla sinistra del portiere senegalese. Nemmeno un minuto dopo, sulla corsia sinistra, Celiento non trova la porta da buona posizione con il mancino.

Ancora Angri alla mezz’ora. Longo sugli sviluppi di corner colpisce troppo alto. Clamorosa chance per i padroni di casa al 33’. Ancora Longo di sinistro mette in mezzo una palla che attraversa tutta l’area ma non trova pronto nessun compagno.

Capovolgimento di fronte e Bitonto ad un passo dal raddoppio: è il palo a dire di no ancora a Tedesco dopo un’azione manovrata in area avversaria. Si chiude così la prima frazione di gioco.

Ripresa. Pronti-via e nuovamente Bitonto pericoloso. Contropiede letale sull’asse Figliolia-Tedesco, palla allargata per Navas che, defilato, decide di calciare non trovando la porta. Ancora neroverdi al 56’ che mettono i brividi all’Angri con il tiro-cross di Figliolia su cui non riesce ad avventarsi Tedesco per una questione di centimetri.

É l’Angri a fare la partita ma le occasioni sono di marca Bitonto. Al 70’ un insidioso cross di Stasi per poco non trae in inganno Scarpato che deve rifugiarsi in angolo.

Registriamo il primo vero tiro in porta dell’Angri all’85’ con una conclusione debole e centrale da parte di Palmieri.

È una bolgia il “Novi”, che prova a spingere l’Angri al pareggio, ma la squadra di Loseto si difende con le unghie. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine della contesa. Vince il Bitonto ad Angri. 0-1.

ANGRI-BITONTO 0-1

RETE: 6’ Tedesco

ANGRI: Scarpato, Cordato, D’Orsi, Longo, Herrera (62’ Giorgio), Celiento (46’ Mansour), Mane (81’ Cardore), Marasco, De Marco (73’ Palmieri), Fabiano, Ascione (62’ Kljajic). Panchina: Palladino, Tipaldi, Di Mauro, Sabatino. All. Liquidato.

BITONTO: Diame, Tangorre (87’ Gomes), Gianfreda, Mazzarano, Acampora, Lobjanidze, Ungredda (67’ Demichele), Navas, Figliolia (78’ Mariano), Tedesco (67’ Clemente), Stasi (73’ Colaci). Panchina: Tarolli, Gomes, Alba, Grumo, Scardigno. All. Loseto.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza. Assistenti: Fanara e Gigliotti di Cosenza.

AMMONITI: Herrera (A); Acampora, Navas, Ungredda, Diame, Demichele (B).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

