Fidelis Andria, esordio con il botto: Nardò al tappeto, 3-0 al Degli Ulivi

La Fidelis Andria schianta il Nardò e si aggiudica il big match della prima giornata del Girone H di Serie D: al Degli Ulivi il derby finisce 3-0 a favore dei biancoazzurri che iniziano alla grandissima il loro campionato infliggendo una dura lezione a una squadra, quella di mister Ragno, parsa lontana parente da quella che aveva vinto i playoff nella scorsa stagione.

Farina opta per il canonico 4-3-3 con Sasanelli, Scaringella e Strambelli a comporre il terzetto offensivo, Ragno risponde con un modulo di gioco speculare gettando nella mischia D’Anna e Dambros al fianco di Ferreira in avanti. In cronaca. Pronti via e i padroni di casa passano subito in vantaggio. E’ il minuto 7 quando Cecere controlla alla perfezione un pallone allontanato dalla difesa ospite e con l’esterno destro pesca il jolly della distanza. E’ il gol della domenica, quello che sblocca il derby. I granata accusano il colpo e per poco dieci minuti dopo non capitolano nuovamente: merito di una percussione di Bottalico che trova Scaringella, la cui battuta a rete dall’interno dell’area viene murata da un difensore avversario. Poi, al minuto 27, è lo stesso Bottalico a provare a mettersi in proprio, ma la sua conclusione dai 25 metri è imprecisa. La reazione dei ragazzi di Ragno è tutta in un destro potente scagliato da Dambros al minuto 33 dal vertice destro dell’area: sfera a lato di qualche centimetro.

Nella ripresa parte forte il Nardò che dopo 25 secondi va a un passo dal pari: cross da destra per Ferreira che da due passi costringe Baietti agli straordinari. Trascorrono pochi istanti, però, e la Fidelis raddoppia: altro cross dalla destra, questa volta di Strambelli, e inzuccata perfetta di Sasanelli che spedisce il pallone sul secondo palo alle spalle dell’incolpevole Provitolo. E’ il centro che spezza le gambe ai salentini e indirizza definitivamente il match sui binari dei biancoazzurri che dieci minuti dopo la chiudono, nuovamente con Sasanelli, autore di una bella azione personale conclusa con un precisissimo destro rasoterra. Titolo di coda sull’incontro che di lì in avanti praticamente, al di là di un destro potente di Ciannamea respinto da un attento Baietti in pieno recupero, non regala più nessuna emozione. Termina così dopo quattro minuti di recupero, Degli Ulivi in tripudio.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 3

NARDO’ 0

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Baietti; Giambuzzi, Telera (45′ st Pollidori), Donida, Padalino; Cecere (45′ st Calzolaio), Feola, Bottalico; Sasanelli (30′ st Riefolo), Scaringella (25′ st Burzio), Strambelli (40′ st Jefferson). A disp.: Fratti, Donoso, Martinez, Quitadamo. All.: Farina.

NARDO’ (3-5-2): Provitolo; Russo, Lanzolla, Gennari (45′ st Urquiza); Rossi (8′ st Inguscio), Ciannamea, Addae (37′ st Guadalupi), D’Anna (23′ st Dammacco), De Giorgi; Dambros (14′ st Melillo), Ferreira. A disp.: Furnari, Mariani, Doria, Milli. All.: Ragno.

ARBITRO: Giordano di Matera.

RETI: 7′ pt Cecere (FA), 3′ st e 13′ st Sasanelli (FA)

AMMONITI: Russo (N), D’Anna (N), Addae (N), Ciannamea (N), Melillo (N)

