Calcio femminile in lutto per la morte di Violeta Mitul, giocò a Trani

Il mondo del calcio femminile è in lutto per la morte di Violeta Mitul, laterale difensivo della nazionale della Moldavia. Aveva solo 26 anni ed è deceduta in Islanda durante un’escursione in montagna. L’incidente è avvenuto nella zona di Vopnafjörður, dove Violeta si trovava con le compagne di squadra dell’Einherji, club islandese. In carriera Mitul aveva anche militato in Italia, con la maglia dell’Apulia Trani, conquistando la promozione in Serie B due stagioni fa.

