Team Altamura-Gelbison 2-1: vittoria nel segno di Lattanzio e Loiodice

ALTAMURA – Buona la prima di campionato per la Team Altamura e nel segno del duo Lattanzio-Loiodice: coppia che ha voglia di stupire ancora. Le loro prodezze hanno suggellato un primo tempo ad alta intensità e sono state determinanti per il 2-1 finale contro il Gelbison. Nella ripresa i biancorossi calano e i campani si rimettono in carreggiata, ma senza strafare.

È una gara intensa sin dall’avvio. L’arbitro Aldi di Lanciano fischia l’inizio dell’incontro e subito di prima intenzione Lattanzio calcia dritto verso la porta. Colti di sorpresa, i campani evitano la beffa. Ma a segnare i padroni di casa ci mettono solo 18′: gran gol di Loiodice dai 30 metri e da posizione defilata: palla perfetta che arriva sino in porta e sorprende un Cirillo poco attento. È 1-0. Al 40′ il 2-0: stavolta Lattanzio fa centro dagli sviluppi di un’azione in ripartenza e sfrutta al meglio l’assist finale di Kharmoud. Ne viene fuori un tiro potente e angolato, porta ospite violata nuovamente per il 2-0.

Nella ripresa i ritmi dei padroni di casa calano ma gli ingressi di elementi come D’Angelo, Bolognese e Molinario conferiscono comunque solidità alla squadra. I campani riaprono la partita al 60′: palla in mischia da corner, Camilleri trova la zampata decisiva per il 2-1. Al 74′ ancora Gelbison, pericolo e palla sull’esterno della rete. Ultimo brivido del match all’87’: azione sull’asse Croce-Bubas, in qualche modo i biancorossi reggono. È l’ultimo vero brivido della partita, dopo sei minuti di recupero il pubblico del tonino d’angelo può far festa. Ritorno amaro in D per il Gelbison, che l’anno scorso era in Lega Pro.

