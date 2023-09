Colpo esterno del Rotonda: battuto 2-1 il Casarano al Capozza

Il Rotonda espugna il Capozza vincendo 2-1 contro il Casarano. Mister Laterza cambia due interpreti rispetto alla sfida di coppa: Falcone e Guastamacchia, rispettivamente al posto di Gionaj e Celli. Nessuna sorpresa di formazione invece per i lucani. Il primo squillo di giornata è a cura di Versienti, che al 16’ calcia ma trova la respinta di Caruso. Alla mezz’ora ci prova anche Thiandoum dalla distanza, pallone che termina di poco alto. Al 44’ prova ad emularlo Cerutti, che calcia al volo: tentativo velleitario e sfera che si perde sul fondo. Per assistere alla prima palla gol del Rotonda bisognerà attendere il primo e unico minuto di recupero dal primo tempo: Barile si inserisce sulla sinistra, ma trova l’opposizione di Pucci, che gli chiude lo specchio e concede solo un corner. Si va negli spogliatoi a reti inviolate. Tutti e tre i gol di giornata di vedranno nel secondo tempo: al 12’ Cajazzo sgasa sulla destra e va giù in area. Dopo un’esitazione, il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti, fra polemiche e proteste. Dagli undici metri Fernandez non sbaglia, spiazza Pucci e porta a sorpresa i suoi in vantaggio. Laterza getta in mischia Perez, Gjonaj e Munoz. Proprio l’ex Nardò protesterà al 18′ per via di un penalty non ravvisato e non fischiato dall’arbitro in favore dei padroni di casa. Al 28’ Guastamacchia conclude alto di testa, mentre pochi istanti più tardi Caruso risponde presente sulla botta di Citro. Al 41’ tenta una rovesciata Rajkovic, sparando alto, ma allo scoccare del 90’ il Rotonda trova il raddoppio grazie ad un rocambolesco autogol fantasma di Parisi. Il Casarano non si arrende e al terzo dei sei minuti di recupero trova il gol che accorcia le distanze con Guastamacchia, che di testa sfrutta l’uscita a vuoto di Caruso. L’estremo difensore dei lucani si fa poi perdonare allo scadere, com un prezioso intervento su Citro. Praticamente con zero tiri in porta il Rotonda vince a sorpresa con il Casarano, tornando a casa con tre punti d’oro. Inizia con un passo falso il campionato dei rossazzurri.

