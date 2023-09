Casarano, Laterza: “Ci è stato negato un rigore solare”

L’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha commentato così il ko rimediato in casa nel debutto in campionato con il Rotonda: “Dell’arbitraggio non mi va di parlare, preferisco concentrarmi su cosa abbiamo sbagliato noi. Ci aspettavamo tutti qualcosina in più, soprattutto sotto il punto di vista del risultato, ma anche sotto il punto di vista della prestazione. Non abbiamo fatto male, ma è una sconfitta che pesa e che non volevamo. Abbiamo avuto diverse occasioni, non le abbiamo gestite come avremmo dovuto. Il rigore dato al Rotonda non l’ho visto, ma ho visto bene quello che non è stato assegnato a noi. Quello su Gjonaj era fallo netto”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp