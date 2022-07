Fidelis Andria: Ecco il nuovo allenatore della Primavera

Cambio sulla panchina della formazione Primavera della Fidelis Andria. Con una nota, il club federiciano ha fatto sapere che Diaw Doudou è il nuovo allenatore della Primavera. Ex calciatore professionista con 2 presenze in serie A e circa 200 nella serie cadetta, ha iniziato la carriera da allenatore con la New Football Academy. Nella stagione 2017/2018 ottiene la salvezza con la Prima Squadra del Gravina calcio. Nel 2019 inizia l’esperienza nel settore giovanile del Bari prima con l’Under 15 poi con l’Under 17. Da marzo 2020 subentra sulla panchina della formazione Berretti dei biancorossi.