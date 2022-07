Il Martina ha ufficializzato la conferma del difensore Michele Aprile per la stagione 2022/2023. Classe 1993, nato a Pavia, Aprile è cresciuto nel settore giovanile del Bari. Il suo esordio in C2 con la maglia dell’Aquila e diverse le esperienze in Serie D con il Riccione, Fidelis Andria, Bisceglie e Civitanovese.