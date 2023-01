Fidelis Andria: Doudou, ‘Ora sono tutti scontri diretti’

(di Lorenzo Ruggieri) Il tecnico della Fidelis Andria, Diaw Doudou, ha illustrato così il match tra i federiciani e la Viterbese in programma domani, sabato 7 gennaio, alle ore 17.30: “In questa settimana abbiamo avuto diverse defezioni” ha ammesso l’allenatore nel corso della conferenza stampa: “Urso e Delvino hanno avuto la febbre, Paolini si è ripreso, mentre Pinelli sta ancora smaltendo l’infortunio. Il resto del gruppo, però, è a disposizione. D’ora in avanti, tutte le partite saranno degli scontri diretti. Siamo concentrati sulla gara con la Viterbese e su ciò che dovremo fare. Veniamo da quattro sconfitte ma solo con il Latina abbiamo sbagliato prestazione. Nella gara con il Potenza, invece, la performance è stata eccellente ma abbiamo subìto un gol evitabile. Ora inizia un nuovo anno e dovremo affrontarlo con uno spirito nuovo. Al termine dello scorso abbiamo affrontato una settimana turbolenta, ma la società e il direttore sono stati bravi a regalarci tre acquisti. I nuovi arrivati si sono sempre allenati, sono dei professionisti e dei bravi ragazzi. Bisogna dare loro del tempo per adattarsi, non sono preoccupato: sono sicuro che si troveranno bene. Sanno dove sono arrivati e cosa c’è in gioco. Valuterò nelle ultime ore se schierarli con la Viterbese”.

