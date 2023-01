Casarano: Cipolletta, ‘Trattativa chiusa in 10 minuti’

“Sono stato accolto benissimo, si vede che il gruppo è forte e competitivo, sono convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene. Stiamo lavorando tanto e con il sorriso, questo è molto importante durante il lavoro della settimana”. Sono le prime parole da calciatore del Casarano per Ciro Cipolletta, difensore centrale di 26 anni”.

PERCHÉ CASARANO – “Con il direttore Montervino ci abbiamo messo 10 minuti per concludere la trattativa. In più, c’è una società molto organizzata che non ti permette di esitare: è stata una scelta molto facile per me».

IL MARTINA – “Mi aspetto una gara dura, perché tutte le squadre che vengono al Capozza provano a metterci qualcosa di più. Sappiamo di dover stare sempre sul pezzo per pareggiare la fame degli avversari: conta solo correre e lottare, non ci faremo trovare impreparati, abbiamo un grande spessore umano e so che non ci saranno problemi».

CARATTERISTICHE. «Sono un difensore centrale al quale piace essere aggressivo sull’uomo e provare a giocare il pallone».

