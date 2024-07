Fidelis Andria, via ritiro Montorio al Vomano: si sogna sempre Da Silva

Su il sipario sul ritiro estivo della nuova Fidelis Andria di mister Danucci che, messa alle spalle la fase di allenamenti andata in scena nella città federiciana, si è trasferita a partire dalle scorse ore in quel di Montorio al Vomano.

Un avvio di ritiro contraddistinto da un’ufficialità, l’ennesimo annuncio in entrata della sessione estiva di calciomercato: Augustin Marsico è un nuovo calciatore biancoazzurro. Eccolo qui il primo volto nuovo previsto per il settore avanzato: argentino ventisettenne, Marsico approda in Puglia con la formula del prestito dal Trapani, ma conta esperienze nella massima serie delle Isole Faroe, nella Serie B portoghese oltre che in Argentina; per lui, nella scorsa stagione, una buona avventura all’attivo con il Locri, 12 gol in 21 presenze nel Girone I di Serie D.

Un innesto, il suo, destinato a non rimanere isolato però: almeno un altro il rinforzo che dovrà arrivare per contemplare il reparto offensivo. Tutte le attenzioni, in questo senso, sono concentrate su Mateus Da Silva, il nome più caldo dell’estate. La sua situazione resta particolare: è sotto contratto con il Gravina, ma non ha intenzione di rimanere in terra murgiana. Se resterà in Italia lo farà realisticamente in Serie D e proprio alla Fidelis, ma su di lui è vivo l’interesse di club esteri. Ad Andria contano di chiudere in tempi brevi, ma se la trattativa dovesse andare troppo per lunghe si volgerà lo sguardo altrove.

Occhio poi al nodo portiere: la pista più percorribile è quella che conduce al giovane Pellegrini, in uscita dal Bari; in questo caso si attende soltanto che i biancorossi ufficializzino il loro nuovo estremo difensore.

