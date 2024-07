Brindisi, i convocati per il ritiro di San Giovanni in Fiore

Il Brindisi si prepara ad affrontare la stagione 2024-25 con una rinnovata organizzazione societaria e tecnica. La società ha delineato una precisa roadmap per il nuovo gruppo di lavoro, che si avvierà verso il campionato di Serie D. Il raduno ufficiale è previsto per martedì 30 luglio, alle ore 18, presso lo Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi.

Di seguito la lista dei giocatori convocati per il pre-ritiro:

Portieri

Mataloni

Cervellera, 2004

Auro, 2005

Difensori

Sall

De Pace

Nunzella

Portella

Tangorre

Cardamone

Tessitore, 2005

Centrocampisti

Lucchese

Montinaro

Pipitone, 2004

Riefolo, 2004

Natuzzi, 2005

Collocolo, 2005

Zerillo, 2006

Diop, 2006

Attaccanti

Mokulu

Marcheggiani

Dellino

Pinotti

Niare

A disposizione dell’allenatore Alessandro Monticciolo e dello staff tecnico, i giocatori si sottoporranno fino al 3 agosto, dalle ore 9 e dalle ore 18, a test fisici e visite mediche, necessari per valutare lo stato di forma e l’idoneità fisica degli atleti. Il programma dei lavori è a porte aperte. Successivamente, domenica 4 agosto, alle ore 7.30, il Brindisi partirà alla volta di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, sede scelta per il ritiro pre-stagionale. Qui, fino al 13 agosto, la squadra lavorerà secondo sessioni di allenamento programmate in modo da equilibrare il lavoro fisico, tecnico e tattico, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per le sfide che la attendono nella prossima stagione. Saranno previste anche sessioni di analisi video e incontri di squadra, durante i quali mister Monticciolo e il suo staff potranno condividere strategie, tattiche e obiettivi con i giocatori.

