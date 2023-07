Fiamme in Grecia, famiglia di Trani bloccata a Rodi: Bottaro chiama la Farnesina

TRANI – Non solo incendi in Puglia, ma anche le isole greche del Mar Egeo soffrono le temperature roventi: le fiamme mettono a rischio la vegetazione, gli immobili e la permanenza dei turisti. Tra questi c’è anche una famiglia di Trani, con una bambina di otto anni, in fuga dal rogo che ha colpito l’isola di Rodi negli ultimi giorni.

Nelle scorse ore, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha inviato una PEC all’unità di crisi della Farnesina per chiedere che siano forniti aiuti e assistenza al nucleo familiare tranese. Al momento è stata organizzata una messa in sicurezza di fortuna, con un alloggio che sta provvisoriamente ospitando i turisti pugliesi ma senza garanzie di una sufficiente lontananza dalle fiamme.

La situazione resta critica e Bottaro resta in contatto con gli uffici italiani all’estero per garantire l’incolumità dei concittadini presenti in Grecia.

