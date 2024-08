Ferragosto Sicuro: controlli Intensificati Carabinieri su Costa Ionica e Adriatica

Non si abbassa la guardia in provincia di Lecce durante il Ferragosto, con i Carabinieri impegnati in controlli straordinari nell’ambito del piano “Estate Sicura”. Il Comando Provinciale di Lecce ha intensificato le operazioni di monitoraggio per contrastare la criminalità predatoria e l’uso illecito di sostanze stupefacenti, oltre a vigilare sulla guida in stato di ebbrezza.

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, con il supporto dell’11° Reggimento CC “Puglia”, hanno condotto controlli mirati nelle aree marine della riviera ionica, particolarmente affollate di turisti. L’operazione, che ha coinvolto numerosi uomini e mezzi dell’Arma, ha interessato il lungomare, le principali arterie stradali e i locali della movida notturna. Sono state controllate oltre 100 persone e una settantina di veicoli, con 23 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati segnalati all’autorità competente per possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina. Per loro si valutano misure di prevenzione personale. Inoltre, un turista 44enne e un giovane 22enne sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, portando al ritiro immediato delle loro patenti.

Durante le operazioni, è stato sequestrato un borsello abbandonato contenente circa 4 grammi di marijuana. Anche la costa adriatica non è stata esente dai controlli: ad Otranto, i Carabinieri hanno sanzionato i titolari di due locali per diffusione di musica oltre l’orario consentito, segnalando i gestori alle autorità per ulteriori provvedimenti.

Le operazioni continueranno per garantire la sicurezza durante l’intera stagione estiva.

