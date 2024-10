Femminicidio San Severo, braccialetto della donna non si è attivato

Quando Mario Furio si è avvicinato al supermercato dove la moglie Celeste Palmieri stava facendo la spesa, il suo braccialetto elettronico si è attivato mandando il segnale di allarme ai carabinieri che hanno subito chiamato la donna e inviato una pattuglia.

Non si sarebbe attivato, invece l’allarme della donna che quando è stata contattata dai carabinieri ha detto di avere visto il marito uscire dal market ma di non avere sentito alcun segnale dal sua apparato elettronico. La pattuglia è arrivata sul posto proprio mentre l’uomo stava sparando alla moglie e poco prima che si allontanasse in auto per uccidersi. E’ la ricostruzione della tragedia fatta dai carabinieri.

A quanto si è appreso, la donna, morta dopo qualche ora al Riuniti di Foggia, aveva avviato avviato le procedure per la separazione. L’uomo, 59enne ex poliziotto penitenziario, era in pensione dal 2017 per motivi di salute.

Antonella D'Avola