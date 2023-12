Femminicidio Andria, i funerali di Vincenza Angrisano in cattedrale

ANDRIA – Applausi, lacrime e dolore nella Cattedrale di Santa Maria Assunta per l’ultimo saluto a Vincenza Angrisano. Andria e Barletta si stringono per l’ultimo saluto alla donna uccisa da suo marito Luigi Leonetti lo scorso martedì. Parenti, amici, colleghi e concittadini hanno affollato la basilica federiciana. Nel dramma di due comunità, le parole di monsignor Luigi Mansi, vescovo di Andria, che ha lanciato il suo messaggio ai fedeli durante l’omelia: «Enza è un chicco di grano da coltivare, il suo esempio deve rimanere vivo soprattutto dopo la sua morte, affinché l’amore e il rispetto reciproco tornino a trionfare in ognuno di noi».

Al termine della messa, un messaggio del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ai due figli di Vincenza Angrisano, Salvatore e Christian, nel silenzio della cattedrale e della piazza in cui si è radunata la comunità andriese.

