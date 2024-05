Felicità di Al Bano in chiave moderna con Francesco Marzio e Laioung

Il cuore della Puglia batte in una melodia rinnovata con la versione di Felicità di Al Bano e Romina Power, interpretata con passione e freschezza da due talentuosi artisti originari della città bianca di Ostuni.

Francesco Marzio e Laïoung, portano nuova vita a questo classico, trasformandolo in un inno personale alla felicità che risuona attraverso le colline e le strade di questa affascinante regione.

La canzone, ora disponibile in radio e su tutti gli store digitali per l’etichetta MTmusicl è intrisa di autentica nostalgia e amore per la terra e non è solo un tributo ad Al Bano, ma un viaggio emozionale che celebra le gioie semplici e spesso trascurate della vita. Il video ufficiale di Felicità, pubblicato su YouTube venerdì 3 maggio, ha già ricevuto quasi 40mila visualizzazioni.

La coppia di artisti ha generosamente arricchito il brano con il loro personale concetto di felicità, regalando un’interpretazione che si fonde perfettamente con l’essenza della Puglia. Marzio e Laïoung sono due amici fraterni, due cantanti, entrambi cresciuti in Puglia, appartenenti a stili musicali apparentemente diversi, che hanno da sempre considerato Felicità un inno della Puglia nel mondo e con un’infinita adorazione per Al Bano.

In uno studio mattutino a Ostuni, la musica e l’ispirazione sono sfociate in un momento di pura creatività: “Abbiamo sentito la necessità di cantare questo grande successo inserendo il nostro concetto di felicità”, condividono entusiasti sui social i due artisti. L’omaggio non è solo alla musica di Al Bano, ma anche alla loro amata Puglia, ai suoi paesaggi mozzafiato e agli affetti più cari che la rendono unica.

Il video, interamente ambientato in Puglia, è abilmente diretto da Jacopo Andreoli (Marjal Production), cattura la magia di Ostuni in ogni frame offrendo uno sguardo intimo sulla vita quotidiana di due amici che abbracciano la gioia in ogni momento. Nel video compaiono anche i familiari dei due artisti. Le immagini spettacolari riflettono il legame indissolubile tra la musica, l’amicizia e la bellezza della Puglia.

In questo progetto Francesco Marzio e Laïoung non solo rendono omaggio a un’icona della musica italiana, ma regalano al pubblico una reinterpretazione unica che emana felicità e autenticità. La loro versione di Felicità, prodotta dallo stesso Laïoung, è un inno contagioso che invita tutti a riscoprire la gioia nelle cose più semplici e a celebrare la bellezza della vita.

Francesco Marzio Nasce nel 1990 ad Ostuni (BR) e già dall’età di 12 anni inizia il percorso di cantautore che lo porterà a pubblicare tre album e undici singoli. Marzio ama sperimentare con i generi musicali, passando dal melodico al rock, dal rap alla musi- ca napoletana. Negli ultimi tempi ha adottato un nuovo stile, che unisce la trap alla melodia pop italiana, che gli ha permesso di guadagnarsi un’esplosione di popolarità con centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, ascolti sui servizi di streaming musicale e nelle radio nazionali, spo- polando tra i giovani con una folta schiera di fan.Collabora inoltre da anni con l’UNICEF e TELE- THON, organizzando eventi e concerti di beneficenza, coinvolgendo grandi artisti della musica italiana.

Laïoung, nato a Bruxelles da padre italiano e madre londinese di origine sierraleonese, all’età di sette anni, a causa di problemi familiari, si trasferisce in Italia, a Ostuni, città originaria del padre, per vivere dai nonni fino all’età di 13 anni. Egli stesso è solito definirsi come una persona “noma- de”; nel corso della sua infanzia e della sua adolescenza, infatti, ha spesso cambiato casa tra Belgio, Italia (Palermo), Francia e Regno Unito, senza mai avere una fissa dimora. Negli ultimi anni ha viaggiato e lavorato molto anche tra Canada e Stati Uniti d’America crescendo, maturando e arricchendosi molto a livello musicale. In Italia, conoscendo molte persone all’interno dell’ambi- to musicale italiano, come il produttore Nebbïa e il gruppo di amici formato da Momoney, Isi Noice e Hichy Bangz, con cui, nel 2014, ha fondato l’etichetta discografica The RRR Mob è sempre stato molto attivo. Negli ultimi anni, tra le collaborazioni: Fabri Fibra e Nebbia, Gue Pequeno, Biagio Antonacci, Dolcenera, e nuovamente nel 2021 con Fabri Fibra.

Link al Video Ufficiale di Felicità:

https://youtu.be/xIvjtQayZt4? si=md5ZDBDbSAeYlsc3

