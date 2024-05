Il Rush Summer raddoppia con tre eventi a Bisceglie

Tra giugno e agosto il Rush Summer Fest, organizzato da Gs23Eventi, in collaborazione con Rush Eventi, raddoppia e farà tappa anche a Bisceglie, in differenti zone della città, con tre importanti appuntamenti legati alla musica, allargando il cartellone in programma inizialmente solo a Trani.

Così dopo i concerti della Pfm (3 luglio) e di Loredana Bertè (27 agosto), nonchè lo spettacolo comico-musicale di Nino Frassica, accompagnato dalla Lops Plaggers Band (22 luglio), che si terranno tutti in piazza Duomo a Trani, arriveranno a Bisceglie altri tre grandi nomi della musica italiana. Il primo ad essere annunciato attraverso i social network è il rapper Clementino, che si esibirà il 28 giugno.

“Siamo riusciti a proporre un cartellone artistico vario – ha spiegato Lele Sgherza amministratore della GS23 – che non si limiterà solo a una città ma coinvolgerà anche una seconda, facendo tappa in varie location. A differenza di Trani, gli appuntamenti di Bisceglie saranno tutti incentrati sulla musica, abbracciando ogni fascia d’età”.

I nomi degli altri due artisti che interverranno nel Rush Summer Fest, le date e tutte le location degli appuntamenti biscegliesi, oltre a tante altre informazioni, saranno presentati all’interno di una conferenza stampa di presentazione che si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 10 al Porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi (darsena centrale).

Presenti all’appuntamento ci saranno lo stesso Lele Sgherza anche direttore artistico del Rush Summer Fest, una delegazione degli amministratori del Comune di Bisceglie, tra cui il sindaco Angelantonio Angarano, gli assessori comunali Di Pinto, Tota e Musco, e vari referenti dei partner della manifestazione. L’incontro sarà moderato da Claudia Cesaroni, presentatrice ufficiale del Rush Summer Fest.

