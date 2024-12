FdI contro Emiliano: ‘Imbarazzante e falso su Acquedotto Pugliese’

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, composto dal capogruppo Renato Perrini e dai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Tommaso Scatigna e Tonia Spina, ha risposto duramente alle dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la recente conferenza stampa sull’Acquedotto Pugliese.

“Definiamo ‘imbarazzanti’ le affermazioni di Emiliano, per non usare termini più forti – dichiarano i consiglieri –. Prendersi meriti che né lui né la sua maggioranza hanno è semplicemente sfacciato. Se non fosse stato per l’emendamento presentato dall’ex ministro Fitto e per l’intervento del Governo Meloni, l’Acquedotto non sarebbe rimasto di proprietà pubblica. La legge regionale approvata dal governo Emiliano avrebbe portato a conseguenze ben diverse”.

Fratelli d’Italia critica inoltre l’affermazione di Emiliano secondo cui il governo nazionale avrebbe sostenuto la posizione della Regione. “Dire che Meloni e Fitto ‘si sono convinti che la nostra opinione era corretta’ è una falsificazione della realtà – prosegue il gruppo –. Se Emiliano crede davvero a queste parole, non è più idoneo a guidare una Regione come la Puglia. Se invece mente consapevolmente, è ancora peggio: dimostra di voler continuare a ingannare i cittadini e di considerare l’Acquedotto Pugliese solo un mezzo per fini elettorali”.

