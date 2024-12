Dal 2026 la gestione del servizio idrico agli enti locali

BARI – Un servizio integrato per la nostra regione. L’Autorità idrica Pugliese ha deliberato a favore dell’affidamento diretto, a una realtà interamente pubblica e partecipata dagli enti locali, della gestione del servizio idrico integrato dal 2026. L’in house ha prevalso rispondendo agli indicatori di convenienza, efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria: è in grado di garantire – secondo le risultanze tecniche poste alla base della decisione – soluzioni soddisfacenti in termini di qualità ed universalità del servizio, rispetto ad altre forme di gestione miste o aperte al mercato.

Un iter che per completarsi richiede la cessione ai Comuni del 20% delle azioni di Acquedotto Pugliese, attualmente detenute (al 100%) dalla Regione Puglia, per rispettare i presupposti della gestione in house e preservare la totale natura pubblica dell’azienda, che è stata intanto dichiarata l’unico acquedotto in Italia, prevedendo che uno dei componenti dell’organo di amministrazione ed uno dell’organo di controllo siano designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

