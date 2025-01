Fc Matera, Tosoni: “Anellucci è la persona giusta per il nostro progetto”

“Anellucci già conoscevo, ancor prima di trovare questo accordo. Si tratta di una persona che conosce il calcio da tantissimo tempo, è un agente Fifa ed è stato anche procuratore di Cavani e Dybala. Per il progetto che abbiamo intenzione di realizzare a Matera, la figura di Claudio Anellucci è la figura adatta”, ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il presidente Stefano Tosoni.

Sulla struttura societaria: “Anellucci come direttore tecnico operativo, coadiuvato da Alessia Giustini come direttore generale e sostenuto anche dal nostro segretario Daniele Guardascione e dal direttore sportivo Castorina, abbiamo completato un organico dirigenziale sicuramente di livello. Il nostro intento è quello di avere una struttura societaria migliore di quella precedente”.

Sull’obiettivo play off: “Ci crediamo dal primo momento che siamo arrivati qui, ce li siamo imposti come obiettivo minimo di questa stagione. Poi, ciò che viene, lo raccoglieremo sicuramente. Stiamo lavorando per raggiungere i play off e soprattutto per avere un Matera vincente sotto tutti i punti di vista. E devo dire che siamo sulla buona strada”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author