Fc Matera, Anellucci: “Ecco perchè ho accettato questo progetto”

“Ho detto sì perché per il progetto che mi è stato proposto dalla società, oltre che per questi fantastici colori. È una bellissima città, spero di poterla vedere visto che sono due giorni che piove sempre”, sono le parole, ad Antenna Sud, del neo direttore tecnico operativo Claudio Anellucci.

Sul club: “C’è un progetto importante che stiamo strutturando come è stata strutturata la squadra dal ds Castorina e dal tecnico Torrisi in maniera importante. Stessa cosa stiamo facendo per la società. Dunque, sono felice di essere un tassello di questa società”.

Sulle sensazioni: “È una squadra forte. Si tratta di un gruppo di ragazzi per bene che stanno lavorando in maniera seria. Poi, è chiaro, il pallone è rotondo: ci saranno anche dei momenti difficili e delle battute d’arresto. Però, se tutti in campo fanno quello che devono fare, i risultati arriveranno sicuramente”.

