Fc Matera, la missione è ripartire con il prossimo trittico di sfide

Ripartire è l’obiettivo di un Matera ancora a secco di vittorie in questo 2025. La squadra allenata dal tecnico Torrisi ha ripreso, nella giornata di ieri, gli allenamenti in vista della sfida contro il Manfredonia di domenica pomeriggio al XXI Settembre-Franco Salerno.

Focus sugli infortuni

Da valutare, in casa biancoazzurra sono soprattutto i giocatori usciti un po’ malconci dalla sfida contro la Fidelis Andria. Perché Torrisi, nel primo tempo ha perso prima il centrocampista Zampa, poi il fantasista Coquin, entrambi out per infortunio. Al Degli Ulivi non era presente Marigosu, rimasto fermo la settimana prima, uscito nel primo tempo del match interno contro il Nardò. Da questo punto di vista, maggiori novità sono attese nei prossimi giorni per capire se qualcuno sarà recuperato.

Un trittico importante

Manfredonia, Gravina e Ischia sono tre partite importanti per riprendere il cammino per il Matera. La zona play off è lì, a soli due punti, ma occorre un cambio di passo. E il prossimo trittico, per la squadra di Torrisi sarà importante in ottica quinto posto. Perché sulla carta, i prossimi tre match sono alla portata di Zampa e compagni. Al momento, visto il trend di Nocerina, Casarano, Fidelis Andria e Martina, la corsa è esclusivamente sulla Virtus Francavilla per quanto riguarda il quinto posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author