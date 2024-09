FBC Gravina: Santiago Chacón torna in gialloblù

La FBC Gravina ha ufficializzato l’ingaggio di Santiago Chacón, trequartista argentino classe 1992. Un volto noto per i tifosi gravinesi, Chacón ha già militato nel club durante le stagioni 2021-2022 e 2022-2023, collezionando 47 presenze e 7 gol. La sua esperienza con la squadra era stata interrotta da un grave infortunio subito l’11 dicembre 2022, durante la partita contro il Bitonto.

Dopo un periodo di riabilitazione, nella scorsa stagione Chacón è tornato in campo proprio con il Bitonto, disputando 21 partite e realizzando una rete. Il calciatore si distingue per le sue doti tecniche e una visione di gioco raffinata. Già da alcune settimane al lavoro sotto la guida di mister Tiozzo, Chacón è pronto a rientrare nel gruppo e sarà a disposizione per l’imminente debutto in campionato contro il Martina.

