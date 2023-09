Fasano: Tiozzo, ‘Abbiamo trovato un Matera solido’

(Di Anthony Carrano) Pareggio a reti bianche al “Vito Curlo” tra Fasano e Matera. “Probabilmente non c’è stata la giusta velocità in fase di impostazione, non per colpa dei miei centrocampisti, ma grazie al grande lavoro difensivo delle loro due punte – analizza Luca Tiozzo, tecnico del Fasano, al termine del match -. Molto del gioco è passato dai nostri centrali difensivi che hanno un tempo differente rispetto a chi gioca sulla mediana del campo. Credo che i miei centrocampisti abbiano fatto una gran gara, compreso Lezzi che ha sostituito Bianchini ammonito e Facundo Ganci”.

”Forse potevamo essere un po’ più pratici con i centrali di centrocampo cambiando il gioco semplicemente e non solo in fase di palleggio – aggiunge Tiozzo -. Non siamo riusciti a segnare il gol che ci avrebbe permesso di vincere la partita, ci è mancata la giocata individuale, ma lo spirito è stato quello giusto, continuando in questo modo arriveranno le soddisfazioni, però, in questo caso è giusto che venga dato anche il merito agli avversari”.

MATERA SOLIDO: “Abbiamo trovato un Matera che in fase di non possesso si è comportato da squadra. Undici giocatori sempre dietro la linea della palla con grande sacrificio e molta umiltà. Noi, con spirito e voglia, abbiamo provato a scardinare un collettivo difficile da superare.

PROSSIMA SFIDA COL GALLIPOLI: “Nella prossima gara vorremmo imporre questo tipo di gioco, con Bobb e Losavio abbiamo la soluzione di profondità. Dobbiamo avere grande rispetto del Gallipoli, prepareremo la partita per portare a casa i tre punti, poi sarà il campo a giudicare”.

