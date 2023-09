Barletta, in città il difensore Susko: sondaggi in attacco

BARLETTA – Si apre con una sconfitta il campionato del Barletta. Ciro Ginestra analizza gli errori dopo l’1-0 per mano della Paganese. Il tecnico biancorosso si assume le sue responsabilità e fa un chiaro riferimento all’atteggiamento dei suoi.

La scarsa mole di gioco creata in zona offensiva riapre la caccia ad un centravanti di spessore. Il Barletta sonda Curiale ma le distanze economiche sono ancora marcate. In difesa, invece, arriverà dal Napoli Primavera il classe 2004 Daniel Susko, lettone di origini nigeriane. Ginestra rimanda alla dirigenza qualsiasi commento sul mercato.

Doppia in casa per riscattarsi: Santa Maria Cilento e Gallipoli. Per il Barletta è già un esame importante.

