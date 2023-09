FRANCAVILLA F.NA – Per la Virtus Francavilla, questa sera, debutto in trasferta in campionato. Allo stadio Vigorito, i biancazzurri vanno alla ricerca dei primi punti stagionali su un campo ostico e complicato, fino a poche stagioni fa tra i palcoscenici della Serie A. C’è divario? Forse sulla carta, perché in campo a decidere tutto poi saranno i calciatori. Ma Villa ha le idee chiare da questo punto di vista: “Vogliamo metterci il giusto atteggiamento, dobbiamo mordere”.

Solito 3-5-2 per i biancazzurri, con il terzetto difensivo a protezione della porta di Forte composto da Accardi, Gavazzi e Monteagudo; Carella e Nicoli sulle corsie laterali, di un centrocampo che verrà poi completato da Fornito in cabina di regia, Risolo e Di Marco nel ruolo di mezzali. In avanti certo di una maglia da titolare Artistico, mentre Polidori è favorito su Zuppel. Partiranno dalla panchina Izzillo, Biondi e Giovinco.

