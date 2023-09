Ai microfoni ufficiali della società è intervenuto Luigi Panarelli, tecnico del Matera. Di seguito, le sue dichiarazioni dopo lo 0-0 maturato al Curlo di Fasano:

“Sono contento della prova dei ragazzi, i quali hanno mostrato un’ottima applicazione in ordine all’esecuzione delle istruzioni date prima e durante la partita. La squadra – secondo il mister – è stata molto ordinata e non ha per niente sofferto il Fasano”.

Soddisfatto pure Petraglia, numero uno lucano, che si è soffermato, in particolare, sulla prova dei più giovani e sull’organizzazione

