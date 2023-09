Gallipoli: Carrozza, ‘Siamo stati bravi a sfruttare l’episodio’

(Di Anthony Carrano) Debutto con il botto del Gallipoli che sbanca l’ostico campo del Santa Maria Cilento. Al termine della gara, l’allenatore Alessandro Carrozza ha commentato così la vittoria.

ANALISI DELLA PARTITA: “Devo dire che abbiamo giocato contro una grandissima squadra, sono rimasto estremamente sorpreso. Siamo venuti qui per disputare la nostra partita: nel primo tempo non abbiamo trovato le giuste misure per fare quello che avevamo preparato in allenamento. È stata una gara con poche occasioni da gol perché entrambe le squadre, loro nel primo tempo e noi nel secondo, sono riuscite a gestire. Mi è piaciuto molto il modo con cui si è difesa la nostra compagine: in questa categoria, soprattutto quando stai vincendo, bisogna saper soffrire e ai ragazzi L’ ho detto nello spogliatoio. Sotto l’aspetto difensivo abbiamo interpretato il match in maniera perfetta concedendo veramente poco. Nel complesso, sono orgoglioso della squadra e di quello che ha fatto vedere in campo”.

SANTA MARIA CILENTO: “Mi ha colpito soprattutto il gioco: non ci aspettavamo fossero così organizzati nel possesso palla, nel primo tempo siamo rimasti un po’ spiazzati. Poi però, siamo riusciti a prendere le giuste misure e a interpretare bene la gara. L’episodio ha fatto la differenza, su quel cross abbiamo trovato il gol con un rimpallo fortuito”.

OBIETTIVI: “Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, non ci siamo prefissati nulla. Cercheremo di giocarcela partita dopo partita, questo campionato è nuovo per noi ed è difficilissimo, ma preferiamo non porci obiettivi e dare il massimo in ogni gara”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp